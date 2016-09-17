Тбилиси, 17 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Грузии сменился губернатор региона Кахети. По информации пресс-службы правительства Грузии, этот пост занял Ираклий Кадагишвили. Он сменил Ираклия Шиолашвили, который представлен партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» кандидатом в мажоритарные депутаты по объединенному Сигнахско-Дедоплисцкаройскому избирательному округу.

gov.ge Георгий Квирикашвили и Ираклий Кадагишвили (справа)

Представляя нового губернатора, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Ираклий Кадагишвили хорошо известен общественности. Он был членом парламента Грузии первого созыва, затем был избран в сакребуло (горсовет) Тбилиси. Работал менеджером благотворительного фонда католикоса-патриарха Грузии Илии Второго, а в 2012 году в избирательном штабе коалиции «Грузинская мечта» курировал регион Кахети.

«Он имеет серьезный опыт, он очень порядочный человек, и я уверен, что достигнет больших успехов», — отметил премьер. Георгий Квирикашвили поблагодарил бывшего губернатора Ираклия Шиолашвили за проделанную работу и пожелал успехов на парламентских выборах.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.