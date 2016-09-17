Москва, 17 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. После череды коррупционных скандалов в российских правоохранительных органах, кульминацией которых стало дело полковника Дмитрия Захарченко, у которого найдены наличные на миллиарды рублей, антикоррупционный главк МВД РФ может быть расформирован. Об этом сегодня, 17 сентября, пишут «Известия» ссылкой на источник.

Остановить коррупцию!

Напомним, сперва три работника СК РФ были арестованы по делу о взятке. Речь идет о заместителе начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Денисе Никандрове, главе управления собственной безопасности СК Михаиле Максименко и его заместителей Александре Ламонове.

Все трое подозреваются в покровительстве преступной группировке криминального авторитета Захария Калашова, более известного под кличкой Шакро Молодой, и получении от него крупной взятки.

Затем за взятку был арестован заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. При обысках на его квартирах была изъята баснословная сумма наличных в иностранной валюте на сумму более девяти миллиардов рублей.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев начал служебную проверку всего антикоррупционного главка своего ведомства. По данным СМИ весь антикоррупционный главк МВД РФ может быть расформирован. Что касается самого Колокольцева, то в Кремле заявили, что об его отставке речь не идет.