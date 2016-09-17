Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В постоянном представительстве США при Организации Объединенных Наций объяснили отказ официального Вашингтона обнародовать российско-американское соглашение по сирийскому урегулирование соображениями безопасности. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает Reuters.

Acid the meme machine Совершенно секретно

Напомним, США отказались обнародовать соглашение, которое было достигнуто с Россией по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Это соглашение удалось заключить после длительной серии переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств России и США. При этом Москва сразу предложила обнародовать соглашение, которое касается, как возобновления режима перемирия в Сирии, так и оказания гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению.

Однако, США обнародовать это соглашение отказались. В постоянном представительстве США при ООН заявили, что не будут раскрывать перед Советом Безопасности Всемирной организации детали российско-американского соглашения по Сирии, чтобы не поставить под угрозу реализацию достигнутых договоренностей, в частности, это касается обеспечения доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Напомним, накануне постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Совбез Всемирной организации не может принять резолюцию в поддержку российско-американских договоренностей в Сирии из-за того, что США не хотят их обнародовать.

Стоит отметить, что из тех высказываний, которые делали главы внешнеполитических ведомств России и США — Серге2й Лавров и Джон Керри, можно сделать вывод, что соглашение касается следующих вещей.

С 12 сентября в Сирии перезапускается режим перемирия. Производится размежевание оппозиции и террористических группировок. Вокруг Алеппо создается демилитаризованная зона для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи. Россия и США делятся друг с другом информацией о позициях террористов в Сирии и координируют авиаудары по ним.

С самого начала стало понятно, что соглашения буксуют. Уже в первые два дня с момента начала действия этого соглашения, режим прекращения огня в Сирии был нарушен 60 раз. Процесс размежевания оппозиции и террористов явно намеренно затягивается Вашингтон. Накануне состоялся телефонный разговор Лаврова и Керри, где глава российского МИД указал госсекретарю, что в американском списке «сирийской оппозиции» есть несколько откровенно террористических группировок.

Ряд экспертов утверждает, что соглашение на самом деле не будет работать, так как в США сейчас самый пик предвыборной гонки за кресло президента страны.