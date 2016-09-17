Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. В США на 89-м году жизни скончался известный драматург, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Олби. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает Associated Press.

UH Photographs Collection Эдвард Олби

Сообщается, что Олби умер 16 сентября в своем доме в населенном пункте Монтаук, расположенном к востоку от Нью-Йорка. Точная причина смерти не называется. По данным американских СМИ, Олби был болен диабетом.

Эдвард Олби родился в 1928 году. Он был усыновлен богатой паров владельцев театров, которые жили в пригороде Нью-Йорка. Признание к Олби пришло в 1958 году, когда он написал пьесу «Что случилось в зоопарке». Первоначально эта пьеса была переведена на немецкий язык и ставилась в Берлине.

Всего за свою жизнь Олби написал более 30 тысяч пьес. Самымими известными его произведениями считаются: «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Неустойчивое равновесие», «Морской пейзаж», «Пьеса про младенца».

Пулитцеровские премии Олби получил за пьесы: «Три высокие женщины», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж». Постановка его пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?» получила пять премий «Тони». Фильм снятый по этой пьесе получил пять премий «Оскар».