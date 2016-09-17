Вашингтон, 17 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. По всей вероятности, выявленное на прошлой неделе недомогание и последующая болезнь кандидата от демократов на пост президента США Хиллари Клинтон не сильно сказалось на ее рейтингах. Согласно последнему национальному опросу, проведенному социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters за период с 9 по 15 сентября, за Клинтон проголосовали бы 42% избирателей, ее сопернику из консервативного лагеря предпочтения отдали бы 38%. Разница составляет 4 процентных пункта, сообщает Reuters вечером пятницы, 16 сентября.

DonkeyHotey Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

По данным источника, Клинтон более поддерживают женщины, меньшинства, граждане, годовой достаток которых превышает 75 тысяч долларов, а также избиратели с умеренными политическими взглядами. За эпатажного кандидата от республиканцев большей частью отдают свои голоса представители белой расы, преимущественно мужчины, религиозные и приближающиеся к пенсионному возрасту.

В целом американцам по-прежнему не нравится выбор между Трампом и Клинтон: каждый пятый американец сказал, что не стал бы поддерживать на выборах ни одного, ни другого. Для сравнения, в прошлой выборной компании лишь каждый десятый из потенциальных избирателей заявлял о том, что не намерен поддерживать ни Барака Обаму, ни его соперника Митта Ромни.