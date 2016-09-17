Москва, 17 сентября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 17 сентября.

HenrikRomby Хоккей

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) 4:2 (1:1 3:0 0:1)

(1:1 3:0 0:1) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Авангард» (Омская область) 3: 4 Б (1:1 1:1 1:1 0:0 0:1)

Б (1:1 1:1 1:1 0:0 0:1) «Витязь» (Московская область) — ХК «Сочи» (Сочи) 4:3 (4:0 0:2 0:1)

(4:0 0:2 0:1) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Металлург» (Новокузнецк) 4:2 (1:1 0:0 3:1)

(1:1 0:0 3:1) «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) 2: 3 Б (2:1 0:0 0:1 0:0 0:1)

Б (2:1 0:0 0:1 0:0 0:1) «Динамо» (Рига, Латвия) — «Сибирь» (Новосибирская область) 3: 4 (3:2 0:1 0:1)

(3:2 0:1 0:1) «Слован» (Братислава, Словакия) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 3:2 ОТ (2:0 0:1 0:1 0:0 1:0)

«Динамо» обыграло «Спартак» по буллитам. Так же завершился матч западных соседей «Слована» и «Медвешчака», 3:2 по буллитам. Во всех остальных встречах победители забивали больше, либо три (и тогда буллиты), либо четыре. Но и проигравшие забивали не меньше двух. Думается, что так интереснее, чем 7:1.

Завтра, 18 сентября, в КХЛ будет сыграно шесть матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.