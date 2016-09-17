Краснодар, 17 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Последний матч отборочного турнира на Евробаскет-2017 со сборной Швеции

pixabay.com Баскетбол

[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-se]]] Швеция 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18)

В конце третьей четверти россияне добрались до десятиочкового преимущества, однако в концовке шведы проигрывали уже всего одно очко, не показывая при этом какой-то очень хорошей игры. Но главную задачу россияне выполнили ещё в предыдущих матчах, на Евро они едут, а время на подготовку собственно к чемпионату Европы ещё более, чем достаточно.

Жеребьёвка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года пройдёт 22 ноября в Турции.

Сам турнир пройдёт в августе-сентябре 2017 года в четырёх странах: Израиле, Турции, Румынии и Финляндии.