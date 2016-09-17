Вашингтон, 17 сентября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Десять истребителей F-35 были выведены из эксплуатации всего месяц спустя после того, как они были объявлены в состоянии боевой готовности. Причиной выхода из строя десяти машин, стали обнаруженные неисправности в охлаждающих линиях топливных баков. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС США.

defenseimagery.mil Истребитель F-35

Согласно сообщению военного ведомства, неисправность была обнаружена в 57 авиамашинах, однако только 15 из них были переданы на вооружение и только 10 из них были приведены к боевой готовности. Еще один самолет в настоящее время находится на тестировании, четыре машины — используются для обучения.

В американских ВВС подчеркнули, что в настоящий момент истребитель F-35 находится в стадии разработки, и проблемы подобные той, что уже были обнаружены, могут возникнуть и в дальнейшем.

Истребитель F-35 на данным момент является самым дорогим оружием в истории США, на программу его разработки в общей сложности потрачено около 400 млрд долларов.