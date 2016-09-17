Москва, 17 сентября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных в женском чемпионате России по гандболу 17 сентября

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Лада» (Тольятти) 25:33 (10:20 15:13)

(10:20 15:13) «Луч» (Москва) — «Звезда» (Звенигород) 24:37 (14:18 10:19)

Завтра, 18 сентября, в розыгрыше женской гандбольной Суперлиге будет сыгран матч между «Уфа-Алисой» и «Астраханочкой».

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги здесь