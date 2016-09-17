Неизвестный стрелок в Голливуде расстрелял четверых человек
Лос-Анджелес, США, 17 сентября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелес ищет неизвестного, открывшего стрельбу по прохожим в восточном Голливуде. Во время инцидента, произошедшего вечером пятницы, 16 сентября, пострадали четыре человека, два из которых скончались до приезда скорой помощи, передает телеканал KABC-TV со ссылкой на заявление местного отдела полиции.
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Дымящееся дуло пистолета
Как стало известно, выстрелы раздались около 19:50 в районе Heliotrope Drive. Местные власти подтвердили смерть двух человек. Еще двое были доставлены в критическом состоянии были доставлены в клинику.
Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
Полиция ведет опрос свидетелей, к месту стрельбы выехала группа экспертов.