Лос-Анджелес, США, 17 сентября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелес ищет неизвестного, открывшего стрельбу по прохожим в восточном Голливуде. Во время инцидента, произошедшего вечером пятницы, 16 сентября, пострадали четыре человека, два из которых скончались до приезда скорой помощи, передает телеканал KABC-TV со ссылкой на заявление местного отдела полиции.

360tv.ru Дымящееся дуло пистолета

Как стало известно, выстрелы раздались около 19:50 в районе Heliotrope Drive. Местные власти подтвердили смерть двух человек. Еще двое были доставлены в критическом состоянии были доставлены в клинику.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Полиция ведет опрос свидетелей, к месту стрельбы выехала группа экспертов.