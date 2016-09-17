Москва, 17 сентября, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Распространенная рядом СМИ информация о захвате заложников в московском парке Сокольники не соответствует действительности. Прибывшая на предполагаемое место происшествия оперативная группа никого не обнаружила, передает в пятницу, 16 сентября, RT со ссылкой на сообщение дежурного офицера ГУ МВД по Москве.

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Как пояснили в ведомстве, действительно в 23:00 на горячую линию поступило сообщение о том, что неизвестный захватил в заложники мужчину в одном из парков на востоке Москвы. Сообщалось также, что якобы злоумышленник был вооружен, а удерживаемый им мужчина является продавцов в одном из павильонов.

Однако обнаружить хоть какие-то признаки нарушения порядки прибывшие на указанное место сотрудники полиции не сумели.