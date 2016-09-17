Вашингтон, 17 сентября, 2016, 06:30 — ИА Регнум.



Леонид Владимирский, иллюстрация к сказке Волшебник Изумрудного города

Переговоры с Россией по мирному урегулированию в Сирии не будут продолжены до тех пор, пока в США не увидят устойчивого снижения насилия в течение по крайней мере семи дней. Кроме того, «блокирующее» поставки американской гуманитарной помощи правительство Асада должно немедленно предоставить таковой американской стороне. Об этом президент США Барак Обама заявил на прошедшем в Белом доме в пятницу, 16 сентября, заседании Совета национальной безопасности.

Собравшиеся в Белом доме обсуждали «глобальную возглавляемую США кампанию по истощению и уничтожению ИГИЛ» (запрещена в РФ). Члены совета национальной безопасности доложили Обаме о многочисленных успехах в борьбе с террористической организацией.

Обама поручил собеседникам наладить тесную координацию со всем своими сторонниками в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России).

По-прежнему серьезное беспокойство у США вызывают сирийские власти. По мнению Обамы, несмотря на факт серьезного уменьшения насилия по всей стране, «сирийский режим продолжает блокировать поток гуманитарной помощи».

«Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут продолжать следующие шаги в договоренности с Россией, пока мы не увидим непрерывного снижения насилия в течение семи дней и устойчивого доступа гуманитарной помощи», — говориться в распространённом Белым домом сообщении.