* запрещённая в России организация

Абуджа, 17 сентября, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Военные Нигерии заявляют, что последнее видео, распространенное террористической организацией «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на котором исламисты якобы обезглавили президента страны Мохаммаду Бухари — это «полный анекдот» и «фотошоп», сообщает Breibart 17 сентября.

Школа-программистов03.рф Фотошоп.

Представитель армии страны Рабе Абубакар сообщил журналистам, что президент Бухари находится в добром здравии и готовится к встрече с президентом США Бараком Обамой в рамках проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН.

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Кроме того, по словам военного, организация «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент «практически разгромлена» и не способна осуществлять «крупные акции».

«Видеоклип является проявлением слабости и знаком того, что конец повстанцев близок», — заключил Абубакар.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 августа нигерийские военные начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно. Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель. 2 сентября ВВС Нигерии уничтожили госпиталь, в котором находились раненые бойцы группировки, в том числе Абубакар Шекау. По неподтвержденной информации, командир террористов убит.

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Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких террористических организаций в мире. Жертвами гражданской войны, которую исламисты ведут против правительства Нигерии, стали десятки тысяч человек. С 2015 года группировка считается подразделением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ