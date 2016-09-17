Москва, 17 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Задержанным накануне двум сотрудникам ФСБ предъявлено обвинение по статье мошенничество. Согласно решению Московского гарнизонного суда, озвученному вечером пятница, 16 сентября, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает телеканал НТВ.

nnm.me Феликс Эдмундович Дзержинский

По версии обвинения, сотрудник федеральной службы безопасности Карен Краюхин и его бывший сослуживец Владислав Новиков подозреваются в получении 5 млн рублей от турецкой фирмы Esta Construction. Данная сумма была передана обвиняемым в качестве платы за услугу, а именно: сотрудники ФСБ пообещали изменить наложенное на фирму взыскание с юридического лица на сотрудника компании, что уменьшило бы размер штрафа с 37 млн рублей до 100 тысяч.

Краюхин и Новиков своей вины не признают. Новиков назвал возбужденное против него дело провокацией. Адвокаты намерены добиться отмены решения об аресте своих подопечных.

Переданную сотрудникам ФСБ представителем компании сумму обнаружить пока не удалось.