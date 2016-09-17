Сана, 17 сентября, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Более трети всех бомбардировок саудовской коалиции в Йемене сделано по гражданским объектам — больницам, школам, жилым домам и объектам инфраструктуры, сообщает The Guardian 16 сентября.

shia-news.ru Взрыв бомбы

Сообщается, что аналитики издания исследовали открытые данные об авиаударах в Йемене. Оказалось, что из более чем 8600 воздушных атак в период с марта 2015 года, когда в стране, охваченной гражданской войной, началась кампания под руководством Саудовской Аравии, до конца августа текущего года, 3577 поразили военные объекты и 3158 атаки было совершено по невоенным объектам. 1882 объекта не было идентифицировано.

Многие объекты, в том числе школы и больницы, атаковались повторно — подобные бомбардировки нельзя списать на густонаселенность районов, разного рода «ошибки» и «случайности».

Журналисты The Guardian считают, что опубликованное исследование опровергает «заверения» Саудовской Аравии, а также их союзников США и Великобритании о «нормализации» ситуации в Йемене — по их мнению, речь идет о целенаправленных преступлениях против международного права, и преступники, а также те, кто их поддерживает, должны отвечать перед международным судом.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, наиболее вопиющими нарушениями международного права в Йемене являются авианалеты на школы и больницы. В прошлом месяце в результате бомбардировки госпиталя «Врачей без границ» пострадали несколько десятков человек, 19 человек погибло — в результате инцидента, ставшего четвертым за год, международная организация врачей была вынуждена покинуть страну. Также в августе сообщалось о налете, в результате которого была разрушена школа на территории, контролируемой повстанцами-хуситами.

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Сведения о потерях среди мирного населения в результате атак авиации саудитов регулярно поступают из Йемена, охваченного гражданской войной. По данным ООН, за 18 месяцев конфликта жертвами войны в Йемене стали не менее 10 000 человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам, 14 из 26 миллионов жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи.