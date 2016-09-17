Вашингтон, 17 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Ожесточенная перепалка между кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом и его противником по политическому лагерю лидером демократического меньшинства в сенате, сенатор от штата Невада, Гарри Ридом разгорелась с новой силой. Демократ назвал кандидата в президенты «мошенником», а также «наиболее безнравственным» из людей, имеющих дело с политикой, сообщает в пятницу, 16 сентября, CNN.

Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов». реж Алла Сурикова. 1987. СССР Хоть одним глазком

«Он <Трамп — прим. ИА Regnum> является одним из наиболее невероятно безнравственных людей, когда-либо имевших дело с политикой», — заявил Рид, пояснив при этом, что кандидат от республиканцев не раз оскорблял людей из-за цвета их кожи, половой принадлежности, «сексуальной идентичности», а также инвалидов. «Что за человек будет делать подобное?» — Возмущается сенатор.

Вспоминая недавний адресованный ему пассаж Трампа по поводу неудачного обращения Рида со спортивными снарядами (в результате чего политик лишился глаза), демократ заявил, что и с одним глазом он имел более жестких противников, чем Трамп, и прекрасно видит то, что Трамп является мошенником.

Кроме прочего, сенатор наградил кандидата в президенты еще парой нелестных эпитетов: «избалованный ребенок» и «человек-пиявка, который будет высасывать кровь из страны».