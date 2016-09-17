Чикаго, США, 17 сентября, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Федеральный судья вынес обвинительное заключение полицейскому из Чикаго, который расстрелял двоих черных подростков, угнавших машину, сообщает The New York Times 17 сентября.

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Согласно обвинительному заключению, сотрудник полиции Чикаго Марко Проано без предупреждения открыл огонь по машине с двумя несовершеннолетними афроамериканцами. Подростки были ранены, но выжили. Бывшему офицеру полиции грозит до 20 лет лишения свободы. Проано был уволен из полиции в 2015 году, после того, как была обнародована видеозапись с «задержанием».

Сообщается, что инцидент произошел еще три года назад, однако стал достоянием общественности после случая с расстрелом черного подростка, смерть которого привела к массовым беспорядкам афроамериканских жителей города в 2014 году.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, смерть Лаквана МакДональда, застреленного полицией Чикаго при задержании в 2014 году, вызвала массовый протест жителей «черных» кварталов, обвинявших полицейских в предумышленном убийстве. Виновным в убийстве был признан полицейский Джейсон Ван Дайк, в ходе расследования были уволены или тихо «вышли на пенсию» десятки полицейских Чикаго. Последняя «чистка рядов» произошла в конце августа — из полиции были уволены шестеро сотрудников, «косвенно замешанных» в деле МакДональда.

Криминальная война в Чикаго: С начала года убито 512, ранено 2930 человек

Стоит отметить, что полиция Чикаго находятся в трудном положении. С одной стороны, в полиции продолжаются «чистки рядов», призванные уменьшить число случаев превышения полномочий органами правопорядка. С другой стороны, город переживает самую кровавую «уличную войну» с середины 90-х годов, по сравнению с жертвами которой любое «превышение» кажется мелочью — по данным на начало сентября, с начала года в городе убито 512 человек, получили огнестрельные ранения 2930. В прошлом месяце в городе совершено 92 криминальных убийства.