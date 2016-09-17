Новосибирск, 17 сентября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В Новосибирске прошел легкоатлетический праздник, посвященный Дню рождения Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мероприятие развернулось на площадке Новосибирского государственного аграрного университета, чей спортивный клуб «Муждународник» стал главным организатором этого события. Как рассказала ИА REGNUM координатор АССК России по Сибирского федерального округу Юлия Пуртова, «для университета это событие стало подарком к предстоящему юбилею 80 лет».

Юлия Пуртова 16 сборных команд по легкой атлетике, обычных студентов вуза участвовали в эстафете

Мероприятие стартовало ровно в 15.00 по местному времени. Одновременно такие же праздники начались еще в семи городах России — Ярославле, Сыктывкаре, Пятигорске, Челябинске, Оренбурге, Краснодаре, Владивостоке. Именно эти восемь городов стали победителями конкурса на установку уличной спортивной площадки для подготовки к сдаче норм ГТО «Студзачет АССК России».

«Символично 16 сборных команд по легкой атлетике, обычных студентов вуза выстроились в красивую линию, чтобы поддерживать профессионалов, чемпионов России в данном виде спорта и начать соревноваться», — отметила Юлия Пуртова.

Всероссийский легкоатлетический праздник начался с вручения руководству вуза сертификата на право получения спортивной площадки — председатель АССК России Вячеслав Морозов вручил его ректору НГАУ Александру Денисову и зампредседателю ССК «Международник» Михаилу Фоменко.

После этого участников ждали спортивная разминка, эстафеты и мастер-классы. Более 120 человек из 16 команд соревновались между собой в легкоатлетической эстафете и боролись за право стать победителями. И как отметили организаторы, «результат общий — не плохой». Итоги Всероссийского легкоатлетического праздника будут подведены в Ярославле.

Отметим, что 16 сентября исполнилось три года с момента создания Ассоциации студенческих спортивных клубов России. На сегодняшний день создано более двухсот таких клубов в ведущих вузах страны.