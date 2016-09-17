Вашингтон, 17 сентября, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Итоги выборов в Государственную думу России, запланированные на территории Крыма и Севастополя не будут признаны в США. Соответствующее заявление официального представителя госдепартамента США Джона Кирби опубликовала пресс-служба ведомства в пятницу, 16 сентября.

nyfirearms.com Дядя Сэм

Сообщается, что Соединенные Штаты Америки не намерены признавать легитимность парламентских выборов РФ на территории Крымского полуострова, а также будут игнорировать их результаты.

Согласно заявлению Кирби, позиция американской стороны основана на том, что США продолжают считать территорию Крыма «неотъемлемой частью Украины».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что по-прежнему «глубоко обеспокоены» гуманитарной ситуацией в Крыму. Особое волнение вызывает у США татарское сообщество и сообщения о многочисленных нарушениях прав человека, в том числе о людях, пропавших без вести.

В госдепе также посчитали своим долгом напомнить, что антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется под юрисдикцию Киева.