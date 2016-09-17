Киев, 17 сентября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Группа неизвестных забросала российское посольство в Киеве петардами и устроили фейерверк, после чего скрылись. Никого из 20 человек, пришедших к зданию диппредставительства РФ в ночь на субботу, 17 сентября, задержать не удалось. Таким образом, неизвестные протестовали по поводу «незаконных» парламентских выборов в РФ на территории Крымского полуострова, сообщает ТСН.

babax.by Фейерверк.

Как стало известно, около 01:00 к российскому посольству в Киеве прибыли около 20 человек. Неизвестные начали забрасывать здание петардами, а после устроили залп фейерверков. По сообщению охранявших диппредставительство РФ сотрудников нацгвардии Украины, никого из злоумышленников задержать не удалось и все они беспрепятственно покинули место происшествия.

В результате акции здание посольства не пострадало. Сообщается также, что окна посольства были закрыты внешними металлическими жалюзи.

Ранее власти Украины сообщили о том, что отказывают Российской Федерации в проведении выборов на своей территории и запрещают организовывать избирательные участки в том числе в зданиях российских дипломатических представительств. В российском МИДе подобные требования Киева назвали «нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения».

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