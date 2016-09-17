Лос-Анджелес, США, 17 сентября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Федеральный судья отменил решения суда присяжных в отношении «Голливудского поджигателя» Гарри Бурхарта, сообщает Associated Press 17 сентября.

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По мнению судьи Джорджа Ломели, психическое здоровье «поджигателя» было оценено неправильно — судья прислушался к адвокату подсудимого Стива Шоенфилда, сообщившего о давней душевной болезни Бурхарта и назначил дополнительную психиатрическую экспертизу.

Гарри Бурхарт, известный как «Голливудский поджигатель», устроил «три ночи террора» в 2012 году — подсудимый был признан признан виновным в 25 случаях поджогов имущества, 18 случаях поджогов жилых домов в Голливуде и округе Сан-Бернандино с 30 декабря 2011 года по 2 января 2012 года. Сообщается, что таким образом Бурхарт хотел «отомстить Америке» — власти штата Калифорния по обвинению в мошенничестве выслали из страны его мать, уроженку Германии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 сентября «Голливудский поджигатель» был признан виновным, подсудимому грозило около 90 лет лишения свободы. В случае, если суд сочтет Бурхарта психически больным, уголовного преследования не будет — по счастью, в результате пожаров, устроенных 29-летним «поджигателем», никто не пострадал.