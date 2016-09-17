Рамалла , 17 сентября, 2016, 03:41 — ИА Регнум. После нескольких дней «затишья» в израильско-палестинском конфликте на Западном Берегу реки Иордан снова происходит эскалация насилия, сообщает СNN 17 сентября.

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Армия Израиля сообщает о троих погибших палестинцах, одном застреленном иорданце и нескольких раненых израильских солдатах — все инциденты произошли за последние 24 часа и начались с нападений на израильтян.

Первая смерть отмечена вчера в деревне Бейт-Ула — военные застрелили человека, который оказал сопротивление и бежал во время задержания в ходе военного рейда.

Второй инцидент состоялся возле Ворот Дамаска в Иерусалиме — гражданин Иордании напал с ножами на группу солдат армии Израиля, после чего был застрелен.

Следующее нападение произошло на входе в поселение Кирьят-Арба — палестинец из огнестрельного оружия ранил троих израильских солдат, в ходе перестрелки нападавший был убит, ранения также получила его жена.

Через несколько часов пришло сообщение из Эль-Румейды, где военные застрелили палестинца, ударившего ножом военнослужащего.

Официальные представители палестинской стороны считают, что в данных инцидентах нет вины палестницев. По их словам, все случаи являются примерами «террора» Израиля против мирных граждан Западного берега и Газы.

«Израиль использует политику казней в отношении палестинского народа, такие провокационные действия являются прямым нарушением норм международного права и конвенций,» — заявил Ханан Ашрави, представитель правительства непризнанной Палестинской автономии, к которой относится Сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

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Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2015 года в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан отмечается резкий рост уличного насилия. Жертвами столкновений стали не менее 212 палестинцев, 33 гражданина Израиля, двое граждан США.