Братислава, 17 сентября, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что по многим вопросам лидеры стран Евросоюза не смогли найти общий язык, в ходе саммита в Братиславе была принята декларация о намерениях, которая может «послужить толчком к обновлению Европы», сообщает Financial Times 17 сентября.

writersmelon.com Лодочки

В заявлении, получившем название «Братиславская декларация», лидеры стран ЕС обязались «укрепить внешние границы и внутреннюю безопасность Европы». Особо отмечается вопрос миграции в Европу — в декларации содержится намерение «никогда больше» не возвращаться к неконтролируемым миграционным потокам прошлых лет.

Сообщается, что лидеры надеются завершить свои предложения по «обновлению Евросоюза» на саммите в марте следующего года в Риме, приуроченном к 60-й годовщине учредительного договора блока.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе саммита стран ЕС, проходившего вчера в Словакии, самой острой темой стала проблема европейской миграционной политики, признанной большинством участников форума провальной. 24 сентября пройдет «дополнительная» встреча лидеров стран ЕС, располагающихся на так называемом «Балканском маршруте» миграции — во встрече примут участие, в частности, Греция, Албания, Германия и Австрия.