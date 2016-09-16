Москва, 17 сентября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Проведение представителя США в Совете безопасности ООН поставило под сомнения возможность подписания резолюции в поддержку договоренностей Москвы и Вашингтона по Сирии. Из-за нежелания американской стороны раскрыть подробности соглашения по Сирии, запланированная на пятницу, 16 сентября, встреча по данному вопросу в СБ ООН была отменена, сообщил журналистам постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин.

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По словам Чуркина, представители США не предоставили другим членам Совбеза текст соглашения по Сирии. Более того, американская сторона отказалась даже устно описать детали документа.

«Если они не готовы даже описать его в деталях, зачем проводить встречу?», — недоумевает Чуркин. В таких условиях нет смысла проводить совместное обсуждение, считает постпред России в ООН, о чем и была поставлена в известность американская сторона.

Москва не может просить СБ ООН поддержать документ, с содержанием которого они не знакомы. В связи с произошедшим под большим вопросом оказывается и подписание резолюции СБ в поддержку российско-американских договоренностей, поделился своими опасениями российский дипломат.

Напомним, заседание СБ ООН по Сирии должно было пройти в пятницу, 16 сентября, вечером, однако было отменено по просьбе США и России.