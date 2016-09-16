Абуджа, 17 сентября, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Администрация президента Нигерии Мохаммаду Бухари признала наличие плагиата в речи главы государства под названием «Изменения начинаются со мной», сообщает Reuters 17 сентября.

ebihoreanul.ro Плагиат

В официальном заявлении Администрации говорится, что часть речи президента Бухари, прочитанной им для граждан Нигерии на прошлой неделе, действительно «является очень похожей» на спич, произнесенный президентом США Бараком Обамой после победы на выборах, а в некоторых местах оказывается стопроцентным цитированием президента США.

«Президент Бухари призывает нигерийцев сосредоточиться на смысле сообщения об изменениях, в которых нуждается страна», — говорится в официальном заявлении.

Также сообщается, что «все лица, ответственные за ошибку» будут наказаны.