Манбидж, Сирия, 17 сентября, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Британские добровольцы из «Бригады Боба Кроу», воюющие на стороне курдского ополчения в Сирии, живы и продолжают борьбу, сообщает The Independent 17 сентября.

twitter.com/novostidamask Британские добровольцы из «Бригады Боба Кроу»

Журналистам удалось связаться с бригадой бойцов, которая стала известной в Великобритании благодаря фотографиям из зоны боевых действий в Сирии и призывам к «борьбе за революцию против ИГИЛ» (запрещена в России) в Интернете. По сообщению добровольцев, их отряд из 40 человек сейчас находится в Манбидже. В состав бригады входят бойцы из Англии, Шотландии, Ирландии и Канады, возраст добровольцев от 25 до 35 лет. Большая часть из них — убежденные марксисты.

Фотографии бойцов из «Бригады Боба Кроу», опубликованные в конце августа, принесли добровольцам славу в Великобритании и угрозы Министерства внутренних дел Великобритании — полицейское ведомство пригрозило своим гражданам судом по их возвращению в Англию. Однако «подвиги» бригады этим ограничиваются — о боевых заслугах добровольцев пока сказать нечего.