Калининград: три человека ранены и один погиб при утилизации боеприпасов
Калининград, 17 сентября, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Несчастный случай произошел на спецполигоне под Калининградом, где проходила утилизация боеприпасов. Во время одного из взрывов один сотрудник погиб, еще трое с различными ранениями были доставлены в больницу. Об инциденте в пятницу, 16 сентября, сообщают «Вести» со ссылкой на сообщение помощника руководителя Следственного комитета России по Калининградской области Елены Ермолаевой.
Взрыв, ставший причиной смерти одного из сотрудников фирмы «Форпост Балтики Плюс», прогремел около 17:00 (18:00 мск), во время контролируемого взрыва 120-миллиметрового снаряда. Еще трех человек с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу. Все пострадавшие являются сотрудниками фирмы, утилизирующей боеприпасы, подчеркнули в СКР.
Сообщается также, что взрывные работы велись на полигоне на законных основаниях: фирма имела лицензию на соответствующий вид деятельности.
В настоящее время полицией изъята документация предприятия. Работающие на месте происшествия группы специалистов, в том числе взрывотехники, криминалисты, представители полиции и следственного комитета выясняют имело ли место нарушение техники безопасности при проведении взрывных работ. В случае выявления таковых будет возбуждено уголовное дело, пояснил представитель СКР.