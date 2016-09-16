Калининград, 17 сентября, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Несчастный случай произошел на спецполигоне под Калининградом, где проходила утилизация боеприпасов. Во время одного из взрывов один сотрудник погиб, еще трое с различными ранениями были доставлены в больницу. Об инциденте в пятницу, 16 сентября, сообщают «Вести» со ссылкой на сообщение помощника руководителя Следственного комитета России по Калининградской области Елены Ермолаевой.

tengrinews.kz Утилизация боеприпасов

Взрыв, ставший причиной смерти одного из сотрудников фирмы «Форпост Балтики Плюс», прогремел около 17:00 (18:00 мск), во время контролируемого взрыва 120-миллиметрового снаряда. Еще трех человек с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу. Все пострадавшие являются сотрудниками фирмы, утилизирующей боеприпасы, подчеркнули в СКР.

Сообщается также, что взрывные работы велись на полигоне на законных основаниях: фирма имела лицензию на соответствующий вид деятельности.

В настоящее время полицией изъята документация предприятия. Работающие на месте происшествия группы специалистов, в том числе взрывотехники, криминалисты, представители полиции и следственного комитета выясняют имело ли место нарушение техники безопасности при проведении взрывных работ. В случае выявления таковых будет возбуждено уголовное дело, пояснил представитель СКР.