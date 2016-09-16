Москва, 17 сентября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри намерены встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить Генеральная ассамблея ООН. Вероятно, что двусторонние переговоры в таком формате могут пройти не единожды, об этом 16 сентября заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

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Конкретная дата мероприятия пока остается неуточненной. Постпред РФ в ООН пояснил лишь, что «запланирована двусторонняя встреча» на Генассамблее ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября.

По словам Чуркина, в Нью-Йорке пройдут несколько встреч Лаврова и Керри. «Они все время будут встречаться», — пояснил дипломат.

Чуркин также отметил, что встреча Международной группы поддержки Сирии запланирована на вторник, 20 сентября. Переговоры начнутся в 14:30 (мск), что соответствует 07:30 местного времени.