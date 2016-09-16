Париж, 17 сентября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Спецслужбы Франции взломали аккаунт сторонника ИГИЛ (запрещена в России), вербовавшего в ряды террористов подростков. Используя учетную запись в Telegram, экстремист давал юношам инструкции о совершении террористических актов. Только за последнюю неделю было задержано трое 15-летних подростков при попытке совершить террористический акт, сообщает 16 сентября Daily Mail.

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Как сообщает источник, 29-летний Рашид Кассим родом из городка к северу от Лиона, работает на сторонников запрещенной в ряде стран (в том числе в РФ) террористической группировки «Исламское государство». Обучает завербованных сторонников, в основном молодых юношей, Кассим в приложении для обмена сообщениями Telegram.

После того как аккаунт экстремиста был взломан, спецслужбам удалось предотвратить несколько террористических актов, исполнителями которых должны были стать подростки в возрасте 15 лет. Задержанный накануне по подозрению в организации террористического акта в Париже юноша стал уже третьим за последнюю неделю.