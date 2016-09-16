Женева, Швейцария, 17 сентября, 2016, 01:31 — ИА Регнум. Суд Всемирной торговой организации признал нарушением правил мировой торговли решение правительства Индии об ограничении иностранных комплектующих в солнечной энергетике страны, сообщает Associatеd Press 17 сентября.

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По словам конгрессмена США Майкла Фромана, который защищал интересы иностранных производителей в ВТО, данное решение суда является «чистой победой». Фроман считает, что США смогут быстро нарастить экспорт комплектующих для солнечной энергетики в Индию, который в результате введенных ограничений за пять лет упал на 90%.

Иностранные комплектующие, в том числе солнечные батареи, были запрещены для индийских государственных энергетических компаний с 2011 года — правительство Индии надеялось таким образом развить производство собственного оборудования, которое пока не может конкурировать с американскими и китайскими аналогами. Однако, согласно правилам ВТО, членом которой Индия является, подобные «протекционистские» меры являются «нарушением правил международной торговли».