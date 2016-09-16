Вашингтон, 17 сентября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Военное соглашение, заключенное вчера между Бараком Обамой и Беньямином Нетаньяху, стало предметом ожесточенной критики со стороны про-израильского лобби в США. Претензии «друзей Израиля» в Конгрессе 16 сентября озвучил сенатор-республиканец Линдси Грэм изданию Haaretz.

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Основные претензии сенаторов к «Биби», как называет Грэм президента Израиля, заключаются в том, что подписанные «жесткие» соглашения о будущих военных контрактах были приняты фактически единоличным решением Нетаньяху — при этом относятся они к 10 годам с 2019 по 2029 годы, и контроль исполнения соглашения ложится на будущую власть. Кроме того, по словам Грэма, благодаря такому подходу израильского лидера оказались «тщетны» все усилия по увеличению военной помощи Израилю на 2016 и 2017 годы, хотя Конгресс был близок к принятию подобного решения.

«С нашей точки зрения, премьер-министр совершил ошибку, и создал такую ситуацию, когда его друзья в Конгрессе не могут помочь Израилю… Он выбил почву у нас из-под ног», — заключил Грэм.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 сентября США и Израиль заключили соглашение о военной помощи на $38 млрд, которое является «рекордным» двусторонним соглашением двух стран. Несмотря на то, что соглашение гарантирует Израилю стабильные поставки оружия и другую военную помощь от США на 10-летний срок с 2019 года, у договора есть много критиков. В частности, соглашение является «жестким» и предусматривает увеличение поставок только на случай войны — этот пункт вызвал наибольшую критику «про-израильских» конгрессменов и политиков, часть из которых считает пакет военных контрактов и без того «недостаточным».

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Вчера «подлил масла в огонь» и Барак Обама — во время подписания соглашения американский президент заявил, что израильскому правительству необходимо признать независимость Палестины — исключительно «в интересах безопасности Израиля». После этих слов многие стали рассматривать соглашение исключительно как способ политического давления на «величайшего друга и союзника США».