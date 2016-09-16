Кишинёв, 17 сентября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Бишкеке с министром иностранных дел Молдавии Андреем Галбуром. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, встреча состоялась в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.

mid.ru Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова А.Галбуром

Министры обсудили вопросы «состояния и перспектив развития двусторонних молдавско-российских отношений», положительно оценили «перезапуск политического диалога» и «подтвердили взаимную заинтересованность в скорейшем преодолении проблем и трудностей в отношениях между двумя странами».

Стороны приветствовали перезапуск процесса переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в русле «определения политического решения приднестровского конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и принятия особого правового статуса для Приднестровского региона».

В пресс-службе МИД РФ о содержании состоявшихся переговоров сообщили так: «В ходе беседы рассмотрена актуальная повестка дня двустороннего сотрудничества и межведомственного взаимодействия во внешнеполитической сфере. Отдельно стороны обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию».