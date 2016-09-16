Киев, 17 сентября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Предстоящие выборы в парламент России, проходящие в том числе на территории Крымского полуострова, продолжают беспокоить власти Украины. В связи с чем Киев намерен значительно расширить санкционный список путем включения в него российских компаний и физических лиц, «нарушивших суверенитет и территориальную целостность Украины». Соответствующие распоряжения отдал президент страны Петр Порошенко, сообщает в пятницу, 16 сентября, пресс-служба главы государства.

Цитата из к/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Злоба

Как сообщил Порошенко, вопрос о расширении списка лиц, попадающих под санкции украинских властей, уже детально проработали в ряде министерств и ведомств. В частности, свою лепту внесли в Национальном банке, кабинете министров и службе безопасности страны.

В настоящее время туда уже внесены «нагло нарушающие украинское законодательство» сотрудничающие с ЛНР и ДНР российские предприятия, транспортные компании осуществляющие морские и авиационные перевозки в Крым, однако окончательная редакция санкционного списка появится только после 18 сентября, когда в Крыму и Севастополе пройдут парламентские выборы. Выяснить поименно всех участников избирательного процесса на Крымском полуострове, будь то кандидат или участник избирательной комиссии, Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.

Ранее президент Украины призывал страны G7 и ЕС не признавать выборы на территории Крымского полуострова и продолжить санкционное давление на Москву.

Читайте также: Порошенко призвал страны ЕС и G7 не признавать парламентские выборы в РФ