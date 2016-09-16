Москва, 17 сентября, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Нагатинский суд Москвы 16 сентября не нашел оснований для ареста помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, обвиняемого по делу о «свадебной стрельбе» в Москве, сообщает НТВ.

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Следователь ходатайствовал об аресте Гучигова до 11 ноября, защита обвиняемого предлагала освободить его под залог в один млн рублей. В результате судья не нашла достаточных оснований для удовлетворения ходатайства следствия и постановила освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда, не назначив какую-либо иную меру пресечения.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы из автомобилей свадебного кортежа на юге Москвы 12 сентября. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны водители и пассажиры автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, ехавших в свадебной колонне. Одним из задержанных оказался сотрудник прокуратуры Шалинского района Чеченской республики. По причине его статуса уголовное дело было передано в Следственный комитет России.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил журналистам о проведении проверки прокуратурой в отношении Гучигова. По его словам, выявление фактов нарушений закона в действиях прокурорского работника повлечет принятие самых жестких мер вплоть до увольнения