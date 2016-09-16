Чебоксары, 16 сентября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Последний день перед «днём тишины» в Чувашии прошёл не менее ударно, чем вся избирательная кампания: многоголосица и фоновый шум от громковорителей на главных точках Чебоксар такой, какой бывает только в дни праздничных народных гуляний, число промоутеров в партспецодежде угрожающе превышает количество прохожих, от многоцветья листовок и газеток, передаваемых из руки в руки, рябит в глазах. Почтовые ящики в последний день, наконец, заполняются: вместе с исчезновением подписки и счетов за ЖКУ появляются новые боевые листки — это «чистильщики» уработались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Флаг Чувашии

Думская кампания в Чувашии проходит вместе в выборами в региональный парламент, поэтому «парламентские годы» всегда были бурными и буйными. Однако на этот раз были и отличительные особенности:

высокая конкурентность (в Чувашии один из самых высоких показателей в стране по числу кандидатов на мандат, в Госдуму — до 13 претендентов на место),

Кто клонирует «двойников» и ставит «подписные» рекорды в Чувашии?

высочайший уровень отбора кандидатов-однофамильцев (что впору проводить всероссийский конкурс однофамильцев и полных тёзок),

Один Аксаков: в Чувашии долго учили кремлёвские правила

грандиозное число жалоб и предложений (Чувашия не сходила с повестки ЦИК РФ, МВД России заявило о её безусловном лидерстве в стране — около 500 нарушений ‑ и пообещало прислать к 18 сентября «спецгруппу офицеров»),

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беспрецедентная вершина скандалов (если ужас от 2 тыс. незаконно приписанных студентов, которых должны исключить из списков по суду, испытывают председатель ТИК и ректор вуза, то женщина с топором — да на кандидата от партии власти! — впечатлила не только его; в этом ряду совсем скромно смотрится заявление жены пьяного замминистра о то том, что члены «Единой России» — не нищеброды),

Выборы с топором: Чувашия гудит

«Армию студентов» в Чувашии должны исключить из списков избирателей по суду

«Они против нашей партии»: замминистра в Чувашии попал в скандал

небывалая организация труда и занятости (практически всю кампанию баннеры и штедеры на улицах разрисовывались, но «чистильщики» не допускали беспорядка в подъездах, причём работали так добросовестно, что не оставляли ни одной бумажки — даже квитанций за ЖКУ и за капремонт, то есть власти и партии на деле боролись, почти как в «Бриллиантовой руке», «за высокое звание — дома высокой культуры быта!») и

Зачистка в Чувашии и пример соседей: в кадре — чиновники

странное единение оппозиционных сил (словно в насмешку «Единой России» оппозиция вооружилась президентским слоганам «Вместе» и вместе фиксировала нарушения, снимала на камеру, писала жалобы, подавал в суд).

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Парламентские партии на выборах в Госдуму представлены практически теми же лицами, что были и пять лет назад. И только лидеры двух партий баллотируются снова опять, как пять созывов назад: это депутаты Госдумы, руководитель КПРФ в республике Валентин Шурчанов и «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Оба идут по одномандатному округу. Аксаков — по Канашскому, где у него нет реальных конкурентов: «Единая Россия» не выставила кандидата, КПРФ представляет неизвестный и малопонятный Григорий Данилов, ЛДПР — какой-то кандидат, а четверо однофамильцев Аксаковых в конце концов сошли с дистанции. Шурчанов баллотируется по Чебоксарскому округу, где всего 13 кандидатов и среди них — глава столицы и главный единоросс Чебоксар Леонид Черкесов, а также депутат Госсовета Чувашии и справоросс, правая рука Анатолия Аксакова — Олег Николаев, получивший второй результат на выборах главы республики в 2015 году и оставивший позади лидера коммуниста Шурчанова.

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Региональную группу федерального списка «Единой России» возглавляет никому не известный в Чувашии нижегородец, имеющая последние пять лет отношение к республике Алёна Аршинова — только на 5 месте в партсписке (вероятно, проходном), а лидер чувашских единороссов Николай Малов занял неутешительное 10 место.

Более того, Малов оказался чуть ли не в критической ситуации: на выборах в Госсовет по Ядринскому округу районный лидер коммунистов Николай Артемьев снял свою кандидатуру в пользу справоросса Олега Николаева, протестуя против тотального административного давления и запугивания «как в 1937-м», и здесь развернулась борьба двух личностей, двух депутатов регионального парламента, каждый из которых считает Сундырский район своей малой родиной и готов представлять интересы земляков. Примечательно, что Николаев — №1 в региональной группе федерального списка «Справедливой России» на Госдуму, (объединяет Чувашию, Марий Эл и Ульяновскую область) и в региональном партсписке на выборах в Госсовет.

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В этом году претерпела изменения тройка партсписка «Единой России» в Госсовет: возглавил список по-прежнему руководитель региона Михаил Игнатьев, вместо министра здравоохранения Аллы Самойловой отрасль представляет главврач Федерального центра травматологии Николай Николаев, традиционное место спортсменок, может, в силу допинг-скандалов, заняла представитель сферы образования.

Выбор партий: кто идёт в Госсовет Чувашии

Стоит отметить, что основная борьба в Чувашии идёт между двумя партиями — «Единой Россией» и «Справедливой Россией». КПРФ ввиду внутрипартийных скандалов и массового исхода активистов и харизматических лидеров ухудшила свои позиции. ЛДПР держится только на авторитете Владимира Жириновского: после Андрея Броницына и Андрея Кулагина местная организации ослабла и почти не видна.

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Оппозиция с трудом противостоит тотальному административному давлению, называя местную власть «машиной для давления». На вопрос «Как кампания?» устало отвечают: «Одни междометия и нецензурная брань». Бюджетники с нетерпением ждут 18 сентября, когда «всё это закончится».

В Чувашии «гигантомания»: политолог о предвыборных «перегибах»

«Единая Россия» нацелена на результат не менее 50%, в «Справедливой России» воздерживаются от прогнозов, но говорят, что оба депутата — и Аксаков, и Николаев — будут более эффективно работать на республику. И только в КПРФ уверены, что возьмут 20%, как в 2011 году. Правда, как сообщил ИА REGNUM Шурчанов, новая партийная молодёжь хочет все 50%, что вызывает взрыв смеха даже у неискушённых людей.

Народ же уже сожалеет, что выборная кампания заканчивается: ни тебе встреч, ни массовых Дней деревни, ни даже интересных публикаций. Такого в обычных газетах не рассказывают и по телевизору не показывают.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет. Численность избирателей по состоянию на 1 июля — 948,6 тыс. человек.

В 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой (шла по пензенскому списку и получила мандат после того, как Константин Косачёв покинул думское кресло, чтобы возглавить Россотрудничество), от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» —Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл.

В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков. На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.

В Госсовете Чувашии — 44 депутата, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. До недавнего времени у ЛДПР было два мандата, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — пять. К концу срока ряды оппозиционеров в парламенте поредели. На выборах в Госсовет Чувашии пятого созыва «Единая Россия» набрала 44,87% голосов избирателей, КПРФ — 19,65%, «Справедливая Россия» — 19,39%, ЛДПР — 10,77%, «Патриоты России» — 2,11%. На выборах депутатов Госсовета Чувашии четвёртого созыва в 2006 году по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 51,89% голосов, КПРФ — 19,49%, ЛДПР — 8,93%, «Родина» — 6,25%, «Патриоты России» — 5,4%.