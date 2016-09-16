Кишинёв, 16 сентября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Молдавия заинтересована в активизации и диверсификации торгово-экономического сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях в рамках СНГ. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе состоявшегося в Бишкеке заседания совета глав государств Содружества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Молдавский премьер выступил за полноценное применение Соглашения о свободной торговле в СНГ и устранение «искусственных барьеров, которые замедляют торговые обмены» (очевидно, речь идет о торговых ограничениях в отношении молдавской продукции, которые Россия была вынуждена ввести после подписания Молдавией в 2014 году Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, что ввиду несогласованности данных действий с торговыми партнерами по СНГ обернулось неконтролируемым ростом объема реэкспорта европейской продукции на рынок РФ под видом молдавской — прим. ИА REGNUM ).

«Мы будем и впредь активно участвовать в мероприятиях по модернизации национальных экономик, эффективному использованию транспортной инфраструктуры и энергетических сетей, реализации экономического и продовольственного потенциала, по обеспечению безопасности наших стран. В рамках СНГ Молдавия установила в качестве приоритетов свободное передвижение граждан, углубление торгово-экономического сотрудничества и партнерство в социальной, культурной и гуманитарной сферах», — сказал Филип.

В то же время он отметил, что «в контексте происходящих в мире изменений, а также новых региональных вызовов страны-партнеры должны уделять повышенное внимание модернизации и оптимизации организации, а также сотрудничеству в общей борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, с терроризмом и другими формами агрессии и экстремизма».

В рамках саммита премьер Молдавии провел ряд двусторонних встреч. В ходе беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Филип высказался за увеличение экспорта молдавских товаров, в том числе фруктов и овощей, а также вина, на рынки Белоруссии и Евразийского союза.

Лукашенко в свою очередь высказался за «освоение в полной мере возможностей, предоставляемых зоной свободной торговли в рамках СНГ и зоной свободной торговли Республика Молдова — Европейский союз» (под таким «освоением» в основном понимаются поставки молдавской и другой иностранной продукции на рынок РФ через Белоруссию в обход введенных Москвой ограничений — прим. ИА REGNUM ).

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым молдавский премьер также высказался за «максимальное использование возможностей, предоставляемых Зоной свободной торговли в рамках СНГ и торговым пространством Республика Молдова — Европейский союз». Филип пригласил азербайджанских бизнесменов открывать предприятия в Молдавии.

Алиев и Филип также «обменялись мнениями о важности разрешения территориальных конфликтов мирным путем, в соответствии с нормами и принципами международного права, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности государств, при участии международных механизмов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе».

В ходе переговоров с президентом Киргизии также обсуждалась тема «освоения торгового потенциала с учетом возможностей, предоставляемых Молдавии Европейским союзом в соответствии с Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, а также возможностей, которыми располагает Киргизская республика в рамках Евразийского экономического союза».

Атамбаев подчеркнул, что является «большим другом» Молдавии и выступает за углубление двусторонних экономических отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.

Отметим, что пытаясь «освоить» торговые возможности, предоставляемые СНГ, Молдавия не только направила на саммит глав стран СНГ в Бишкек премьер-министра вместо президента, но и отказалась от председательства в организации в 2017 году. Вместо Молдавии председательствовать в Содружестве в следующем году в порядке очередности будет Россия.

Генеральный секретарь молдавской президентуры Ион Пэдурару объяснил это отсутствием денег. «Председательство в СНГ приведет к появлению дополнительных расходов из бюджета на организацию совещаний на уровне министров, правительства, на организацию самого саммита. МИД спросил нашего мнения еще летом, мы проконсультировались с политиками в правительстве и пришли к выводу, что председательство в СНГ неуместно», — сказал чиновник.