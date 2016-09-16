Братислава, 16 сентября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Глава Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что власти Великобритании готовы начать процедуру выхода из Евросоюза в начале 2017 года. Об этом Туск заявил сегодня, 16 сентября, на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Братиславе. Это первый саммит ЕС, в котором не участвовала Великобритания.

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Туск подчеркнул, что Евросоюз готов «хоть завтра» начать переговоры с Великобританией по её выходу из наднационального объединения. Однако, Брюссель будет уважать позицию Лондона и дождется, когда британская сторона подаст официальное уведомление о выходе.

Он также сообщил, что новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о невозможности подать заявку на выход в этом году, но в начале будущего года, вероятно, такая заявка будет подана.

Неформальный саммит в Братиславе стал первым евросоюзным саммитом на высшем уровне, где не учувствовала Великобритания. Лидеры ЕС оценили состояние наднационального объединения, как критическое.

«В свете критической ситуации, в которой находится ЕС из-за решения о выходе Великобритании и других трудностей, мы договорились, что должны разработать план работы», — сказала на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Франции Франуса Олланд попытался вселить в участников саммита оптимизм. Он подчеркнул, что неформальный саммит в Братиславе продемонстрировал то, что Евросоюз вполне может работать без Великобритании.