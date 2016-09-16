Великий Новгород, 16 сентября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации Демянского района Александра Федорова, который обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу.

slavstolica-by.ru Зал суда

По версии следствия, 18 ноября 2015 года Федоров в своём служебном кабинете получил от главы администрации Полновского сельского поселения Демянского района Надежды Борисовой 100 тысяч рублей. Эти деньги он должен был передать в качестве взятки бывшему руководителю Валдайского межрайонного следственного отдела СК России Михаилу Логашеву, который предлагал свою помощь в недопущении уголовного преследования главы поселения.

Однако при передаче денег Федоров был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

В прокуратуре отметили, что в отношении Логашева сейчас также расследуется уголовное дело — оно возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в значительном размере») и находится в производстве регионального управления Следственного комитета России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным следственных органов, вину в совершенном преступлении глава Демянского района признал в полном объёме. В марте 2016 года Фёдоров был заключён под стражу, но затем мера пресечения главе района была изменена — сейчас он находится под домашним арестом.