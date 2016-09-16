Саратов, 16 сентября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. В пятницу, 15 сентября, в Саратовской области КПРФ заявила о нарушениях в день голосования за два дня до голосования. Членами избирательной комиссии от КПРФ были разосланы заявления, в которых указаны нарушения на выборах, которые состояться еще только в воскресенье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Учение едино, оно непобедимо

«Коммунисты подготовили, несмотря на то, что у нас до выборов еще полтора суток,"особое мнение» участковой избирательной комиссии, с правом решающего голоса, и, насколько я понимаю, веерно разослали их во все избирательные комиссии, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член регионального политсовета партии «Единая Россия», руководитель городского избирательного штаба «ЕР» Сергей Наумов.

«Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, скорее всего, от КПРФ, оформили «протокол особого мнения», в котором имеется пять уже прописанных заключений, по которым только надо вписать только данные своей комиссии свои ФИО, и по этому протоколу они объявляют, что «Единая Россия», якобы, уже победившая на конкретном избирательном участке, победила неправильно, со всеми возможными нарушениями избирательного законодательства», — подчеркнул Сергей Наумов. .

«Выборы еще не состоялись, у нас сегодня пока только 16 сентября, но коммунисты уже подготовили документ о том, что выборы нелигитмны. В этом документе уже остается только поставить свою фамилию и расписаться. И это письмо рассылается членам избирательных комиссий от КПРФ, а в каждой избирательной комиссии есть член от КПРФ, как и от других крупных российских партий».

Далее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Наумов подчеркнул: «Это все происходит для того, чтоб объявить итоги выборов нелигитимными, или чтоб поставить под сомнение победу любой другой партии, например, «Единой России». То есть, выборы еще не прошли, но в КПРФ уже точно знают, что, первое — «Единая Россия» победила, и второе — победила незаконным путем».

«Но мы же с Вами здравые люди, и понимаем, что этот документ должен войти в анналы, с примером о том, как не надо участвовать в избирательных кампаниях», — подчеркнул Сергей Наумов в своем комментарии для ИА REGNUM.

«Путем таких документов и готовятся «болотные площади» и «оранжевые революции». Далеко ходить не надо. Если выборы еще не состоялись, а их результаты уже заранее ставятся под сомнения, то о чем говорить?

«Мы уже подали жалобу и облизбирком, и в Центризбирком», — подчеркнул Сергей Наумов, завершая свой комментарий.

Отметим, ранее первый заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России» Константин Мазуревский прокомментировал ситуацию в Саратовской области.

«Единая Россия» ждет официальных комментариев представителей партии, от которой назначены члены комиссий с правом решающего слова, от лица которых составлены заранее заготовленные бланки заявлений о непризнании результатов голосования. Об этом ER.RU в пятницу, 16 сентября, заявил Константин Мазуревский.

«Обнаруженные нами заранее заготовленные бланки заявлений о непризнании результатов голосования от лица членов комиссий с правом решающего слова, назначенных от одной из парламентских партий, говорят о том, что готовятся предвыборные провокации. По этому поводу мы направили соответствующее обращение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и, безусловно, ждем официальных комментариев по этой ситуации от представителей этой партии», — подчеркнул Константин Мазуревский.