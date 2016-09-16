Москва, 16 сентября, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Глава района в Забайкалье в своем профиле в фейсбуке 12 сентября раскритиковал визит Медведева в Читу.

ИА REGNUM «В хлеву проблем больше...»

Дмитрий Плюхин, руководитель Могочинского района в Забайкальском крае назвал премьер-министра «неуклюжим» и «мало разбирающимся в российских проблемах» после того, как тот посетил Читу.

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«Объясните мне, пожалуйста, какой смысл был в приезде в Читу Медведева? <…> К чему эта хохма с неуклюжим и мало разбирающимся в российских проблемах Дмитрием Медведевым? Что дало или даст совещание на вертолетном заводе? Почему не в хлеву или свинарнике? Там больше проблем, чем с вертолетами», — написал Плюхин на своей странице в соцсети.

Общение Дмитрия Медведева с временной исполняющей обязанности губернатора региона Натальей Ждановой он назвал «никчемной встречей», а сам его приезд — «показухой»:

»На месте Ждановой я бы спросил с Медведева за многое. Надо спрашивать с центра жестко и прямо».

По его мнению, в регион не стоит просто так летать.

Дмитрий Медведев побывал в Забайкалье 9 сентября. Он поручил Наталье Ждановой ликвидировать очереди в детские сады и создавать дополнительные места в школах, ее попросил разобраться с задолженностями образовательных учреждений, где заблокировали или могут заблокировать счета.

Дмитрий Плюхин руководит Могочинским районам с 2012 года, он известен успешной правозащитной деятельностью и оппозиционными взглядами. Известно, что в 2011 году ему удалось через суд и с помощью писем в прокуратуру отстоять квартиру малоимущих сестер Андриевских в Могоче, в которую после их выселения из-за коммунальных долгов въехал теперь уже бывший глава Могочинского района Николай Кабак.

Попытку Киева выставить российской стороне ультиматум по выборам в Госдуму РФ в МИДе назвали «смехотворной».

"Что касается попыток киевских властей выставить России ультиматумы, увязать открытие избирательных участков на Украине с проведением выборов в российском Крыму, то они смехотворны. Крым является неотъемлемой частью России, и решение о проведении выборов там является исключительной прерогативой Российской Федерации», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требования МИД Украины по поводу организации выборов в Госдуму, подчеркнул:».В целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования. Что касается вот этих тезисов, то, конечно, они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах. Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

Напоминаем, 10 сентября пресс-секретарь украинского лидера Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины. Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Украины отказались от организации на своей территории точек для голосования на выборах в Госдуму РФ. Киев допустил возможность проведения выборов, если Россия откажется от проведения голосования в Крыму и снимет с избирательного процесса крымских кандидатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского о реализации проекта «поиска альтернативного кандидата» в президенты РФ.

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«Мы (власти РФ) действительно видели в СМИ сообщения об этом (проекте), — заявил представитель Кремля журналистам. — Здесь сказать можно только одно — проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от РФ».

Ранее СМИ сообщали, что Ходорковский займется поиском «новых» кандидатов в президенты РФ на выборы 2018 года. Сообщалось, что он запустит проект под названием «Вместо Путина», с помощью которого будет определён кандидат в президенты РФ в 2018 году, которого олигарх поддержит. Будет проведено голосование в интернете за кандидатов, после чего будет выбран один. Есть мнение, что в списках кандидатов уже появились мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель ПАРНАС Михаил Касьянов, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, член политкомитета «Яблока» и экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг, экс-министр финансов Алексей Кудрин, экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов, экс-судья Конституционного суда Татьяна Морщакова, историк Иван Курилла, журналисты Сергей Медведев, Елена Рыковцева и Ольга Бешлей.

Согласно информации от пресс-службы МВД, Мария Гайдар официально подала заявление на отказ от российского гражданства. По данным МВД РФ, она свое намерение объяснила «нежеланием жить и работать в России».

«Я готова отказаться. Я написала уже заявление. Я не знаю, когда это может случиться, я готова, я понимаю, что у Украины нет двойного гражданства», — заявила она.

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Напомним, 4 августа 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и вручил Гайдар паспорт. Она заняла должность заместителя губернатора Одесской области, но была вынуждена покинуть пост из-за паспортного вопроса: ее отставки потребовали представители «Самообороны Одессы» и местного «Автомайдана».

Согласно Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ГУ по вопросам миграции обязано рассмотреть просьбу Гайдар и принять решение в течение 30 дней.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их западные партнеры последовательно разрушали основы существующего миропорядка, а не Россия.

«Не нужно путать мировой порядок с «американским». Именно США вместе с западными партнерами, начиная с Боснии и Косово, и заканчивая Ираком и Ливией последовательно разрушали базовые основы существующего миропорядка», — заявил Сергей Шойгу.

Эти слова стали ответом на обвинение главы Пентагона Эштона Картера в адрес России в «стремлении подорвать основы мирового порядка». Картер убежден, что об этом стремлении свидетельствуют «нарушения территориальной целостности Украины и Грузии, непрофессиональные действия в воздухе, космосе и киберпространстве, а также — бряцание ядерным оружием».

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Чиновники Центрального района Петербурга закрасили уличный портрет Нагиева на Синопской набережной, где актер изображен в образе прапорщика Задова. Об этом шоумен сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«В стране, где у них находят 9 миллиардов просто в доме, просто находят, где койки в больницах стоят в коридорах, где вызывают попов, чтобы осветить очередной украденный миллиард при строительстве «Зенит-Арены», где дороги в никуда, а самолет для перевоза собачек, эта человеческая гниль борется с уличными художниками. Все остальные проблемы они решили, больше этой бездарной куче говна заняться нечем», — написал актер.

Нагиев опубликовал фото до и после уничтожения граффити. «Мне все равно, буду там нарисован я или кто-то другой. Важно, чтобы на этой серости, было хоть что-то нарисовано. Простите за эмоции», — добавил он.