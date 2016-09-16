Пентагон: Авиаударом коалиции США уничтожен «министр информации» ИГ*
* ИГ — запрещённая в России организация
Вашингтон, 16 сентября, 2016, 23:36 — ИА Регнум. «Министр информации» запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ уничтожен авиаударом коалиции близ Ракки, сообщается на сайте Пентагона.
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По версии американских военных, авиаудар был нанесен 7 сентября силами коалиции, возглавляемой США. В результате него был ликвидирован так называемый «министр информации» ИГ (запрещена в России) Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад.