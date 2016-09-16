Братислава, 16 сентября, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит ЕС в Братиславе не смог изменить иммиграционную политику блока, которую он назвал «саморазрушительной и наивной».

Стикер Добро пожаловать, беженцы

Он заявил, что пока Германия не введёт ограничение на приём беженцев, «эффект всасывания» будет продолжать привлекать массы мигрантов в Европу. «Что-то должно произойти в этом отношении», — отметил он.

Орбан добавил, что лидеры европейских стран, располагающихся на «балканском маршруте» миграции, в том числе Австрии и Германии, встретятся в Вене 24 сентября, чтобы найти выход из ситуации.