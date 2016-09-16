Киев, 16 сентября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских судей и представителей правоохранительной системы. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба СНБО.

ИА REGNUM Украина — Россия

Сообщается, что СНБО Украины принял решение применить санкции к российским гражданам, «причастным к противоправным действиям против граждан Украины». Речь идет о судьях и представителях силовых ведомств России, которые, по мнению украинской стороны, отвественны за «незаконное преследование граждан Украины».

Уточняется, что санкции были введены за «незаконное преследование граждан страны Олега Сенцова, Александра Кольченко и других».

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России за терроризм и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его сообщник Александр Кольченко был приговорен к 10 годам тюрьмы. Их пособника Геннадия Афанасьева осудили на семь лет.