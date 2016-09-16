Минск, 16 сентября, 2016, 22:45 — ИА Регнум.



president.gov.by Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом

«Мы всё-таки родные люди и живём рядом», — заявил 16 сентября в Бишкеке Александр Лукашенко во время переговоров с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

По словам Лукашенко, официальный Минск готов помочь молдавским друзьям и партнёрам в создании совместных предприятий и развитии промышленной базы. Он отметил, что в Молдавии уже созданы молдавско-белорусские совместные предприятия.

«Если вы выберете еще что-то и будете заинтересованы в переносе нашего производства в Молдавию, вы нам скажите, поддержите со стороны правительства, и я вам даю гарантию, что мы в течение максимум года организуем у вас любое производство, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — В том числе мы заинтересованы в том, чтобы и локализация шла большая. Мы не настаиваем, чтобы привезли по частям трактор и организовали у вас «отверточное» производство. Нет, мы будем способствовать тому, чтобы производить в Молдавии все, что возможно. Главное, чтобы качество продукции было хорошим».

Белорусская сторона готова увеличить поставки в Молдавию продуктов питания и нефтепродуктов, помогать в развитии промышленной базы сельского хозяйства, станко‑ и машиностроения. Пресс-служба президента Белоруссии приводит подвергнутую цензуре версию заявления Лукашенко: «При этом мы не заинтересованы задирать цены. Вы в нашем лице будете всегда иметь надежных друзей. Я переговорю с премьер-министром, чтобы именно такой позиции он придерживался во время своего официального визита в Молдавию. Главное, чтобы вы нам сказали, что надо. Все, что мы сможем сделать для вас, мы обязательно сделаем, притом как никто другой».

Лукашенко выразил уверенность в закупках молдавского вина, предупредив о требованиях к качеству и отсутствию «серых схем». Филип поблагодарил подтвердил заинтересовать развивать отношения с белорусскими партнёрами в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Белоруссия являются участницами программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Официальный Минск оказал услуги молдавским друзьям и партнёрам по сбыту их продукции во время действия ограничительных мер Российской Федерации.