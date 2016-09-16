Братислава, 16 сентября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Встреча лидеров Европейского союза показала, что ЕС может двигаться вперёд после решения Великобритании покинуть блок, считает президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщает агентство Reuters.

bundeskanzlerin.de Пресс-конференция Франсуа Олланда и Ангелы Меркель на саммите в Братиславе

«Европа может двигаться вперёд, должна двигаться вперёд с чёткими приоритетами, которые отвечают ожиданиям европейцев», — заявил французский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Лидеры ЕС заявили, что разработали «дорожную карту» стратегии для восстановления общественного доверия к ЕС.

«Духом нашей встречи было критически оценить недоверие, которое Европа внушает европейцам и надежду, которую она должен принести», — добавил Олланд.