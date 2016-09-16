Минск, 16 сентября, 2016, 22:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж покинул следственный изолятор КГБ, сообщает Белтелерадиокомпания.

Государственный телеканал «ОНТ» со ссылкой на пресс-секретаря КГБ Дмитрия Побяржина сообщил, что фигурант уголовных дел, в основе которых лежат истории с финансовыми махинациями, вышел на свободу. «Изменение меры пресечения связано с тем, что обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб — ранее сообщалось, что это порядка $13 млн», — проинформировал гостелеканал.

«Напомним, информация об изменении меры пресечения Юрию Чижу под подписку о невыезде появилась накануне из неофициальных источников», — сообщил диктор государственного телевидения. Отметим, что «слив» 15 сентября опубликовал интернет-портал tut. by, сотрудничающий с представителями компетентных органов постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе белорусский бизнесмен Юрий Чиж давал показания по «делу Япринцева». Александр Лукашенко заявил 11 сентября, что держит «дело Чижа» на личном контроле, так как бизнесмен был близок к нему.

Отметим, Александр Лукашенко санкционировал освобождение до суда граждан, подозревавшихся в совершении различных преступлений и согласных возместить ущерб. Так на свободе оказался бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков, вскоре трудоустроенный в федерацию футбола.