Оренбург, 16 сентября, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Футбольный матч седьмого тура РФПЛ завершился победой московского «Спартака» над «Оренбургом» со счетом 3:1, сообщает «Р-Спорт».

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

Матч проходил на арене «Газовик» в Оренбурге. Победу московского клуба гарантировал дубль Куинси Промеса, который поразил ворота хозяев поля на второй и 66-й минутах игры. Жано Ананидзе упрочил преимущество гостей на 69-й минуте матча. «Орнгбург» смог ответить на 41-й минуте, когда ворота гостей с пенальти поразил Благой Георгиев.

В итоге «Спартак», одержавший четвертую победу подряд, сохраняет первое место в турнирной таблице и на пять баллов опережает московский ЦСКА, который 18 сентября встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Оренбург», имеющий четыре очка, остался на 15-й строчке турнира.