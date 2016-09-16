Москва, 16 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+, при этом прогноз был улучшен с «негативного» на «стабильный». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщается на официальном сайте агентства.

eflon Standard & Poor’s

По мнению аналитиков агентства, внешние риски оказывают уже не столько разрушительное воздействие на российскую экономику, которая смогла адаптироваться к низким мировым ценам на сырье. В связи с этим S&P также улучшает прогноз по уровню оттока капитала из России по итогам 2016 года: отток может составить до $40 млрд.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поспешил похвастаться этой новостью перед журналистами. Он напомнил, что улучшение прогноза до «стабильного» уровня является первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 года.

Напомним, что в реестре рейтингов S&P показатель BB означает, что эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другое международное рейтинговое агентство Moody's держит кредитный рейтинг России на уровне Ba1, что означает «неинвестиционный». Прогноз по рейтингу — негативный.