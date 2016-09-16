Белгород, 16 сентября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. В Белгородской области более миллиона человек могут принять участие в выборах в единый день голосования 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома. Подготовка к выборам вышла на финишную прямую, 17 сентября будет «днем тишины», а 18 сентября для проголосовавших белгородцев подготовили развлекательную программу.

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Выборы в Госдуму

В двух одномандатных округам на выборы идут 16 кандидатов: единороссы Сергей Боженов и Андрей Скоч, представители партии «Родина» Андрей Свищёв и Александр Соболев, представители «Гражданской платформы» Андрей Майсак и Наталия Чернышова, кандидаты от КПРФ Станислав Панов и Валерий Шевляков, «Коммунисты России» Дмитрий Федорчченко и Руслан Хорошилов, представители ЛДПР Константин Климашевский и Александр Старовойтов, Вера Порхун от партии «Зелёные», справедливороссы Сергей Бочарников и Юрий Селиванов, а также самовыдвиженец Валерий Борисовский.

Также в выборах участвуют представители 14 политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов по федеральному избирательному округу: кроме четырех парламентских партий, в бюллетене будут представлены «Партия роста», «Родина», «Гражданская сила», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», ПАРНАС, «Патриоты России», «Яблоко», «Партия пенсионеров за справедливость» и «Зелёные».

Списки «СР», КПРФ и ЛДПР возглавили действующие депутаты Госдумы, первым в списке единороссов стал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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На что жалуемся?

На 221-м заседании 13 сентября региональный избирком рассмотрел ряд обращений, которые поступали от избирателей, кандидатов и их представителей. Некоторые из них были связаны с возможными нарушениями избирательного законодательства.

На КПРФ жаловались избиратели: поступило обращение, что региональное отделение нарушает избирательное законодательство при агитации, привлекая к этой работе несовершеннолетних. Материалы направлены для проверки в МВД. Коммунистам неизвестные испортили стенд рядом с жилым домом на улице Железнодорожной — информацию об этом также передали в полицию. Аналогичная жалоба поступила от кандидата в Госдуму от ЛДПР Александра Старовойтова — были испорчены агитационные материалы с его изображением.

Кандидата в Госдуму от КПРФ Станислава Панова органы власти пытались ограничить в проведении агитационных мероприятий. Его жалобу избирком признал «частично обоснованной» и постановил также частично удовлетворить.

Были также жалобы на предвыборные стенды ЛДПР и КПРФ, на сбор информации о гражданах партией «Единая Россия», но их избирком не удовлетворил.

Кроме того, в Белгородской области также распространялись «мобилизационные» листовки, в которых гражданам предлагалось вписать свои данные и подтвердить готовность прийти на выборы, приведя с собой как минимум одного человека. Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация возникла в Липецкой области.

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После выборов — концерт

Чтобы привлечь на избирательные участки молодежь, была организована акция «Время выбирать» — проголосовавшим молодым людям будут выдавать купоны на скидки в кафе, парикмахерские и автомойки, а также на концерт поп-групп, который пройдет 18 сентября после выборов. При этом мэрия торопит избирателей, напоминая, что билетов и купонов может не хватить всем желающим, поэтому проголосовать нужно как можно раньше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. В Белгородской области, по состоянию на 1 июля 2016 года, насчитывается более 1,2 млн избирателей. Из 450 депутатов 225 депутатов избираются по партийным спискам по федеральному избирательному округу, который включает всю территорию России. Еще 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам: один округ — один депутат. Всего в выборах в Госдуму участвуют 14 политических объединений. Список партий будет представлен на одном бюллетене. На другом бюллетене будут представлены фамилии кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах.

Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Явка избирателей по Белгородской области составила 75,5%. «Единая Россия» набрала 51,2% голосов, КПРФ — 22,4%, «Справедливая Россия» — 11,6%, ЛДПР — 9,6%.