Рим, 16 сентября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Передвижная выставка, посвящённая глобальному миграционному кризису, открылась в столице Италии, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Мексиканский художник Густаво Асевес в течение шести лет создавал скульптуры, которые представлены на выставке посреди руин античного Рима, открывшейся 15 сентября.

Асевес говорит, что глобальный ответ на кризис мигрантов стал «позором», а строительство заграждений странами, пытающимися остановить беженцев, «говорит о вопиющем морально-этическом упадке».

По его словам, экспозиция под названием «Лапидариум» демонстрирует этот упадок.

Выставка переместится из Рима в Грецию, а затем будет экспонироваться в Турции. Она завершится в 2018 году в Мексике.